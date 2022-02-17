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За добу в Україні зафіксували 33 330 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 3 284 особи. 259 пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксували 33 330 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 16 лютого, в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 2 837 дітей та 961 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 3 284 особи. 259 пацієнтів померли. Одужала 27 441 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 637 260 осіб, одужало – 3 866 755. Від ускладнень захворювання померли 103 824 людини.

Всього було здійснено 19 235 891 ПЛР-тестування.

Також за минулу добу 66 082 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу – 28 948, додаткову – 606 людей, бустерну –18 024.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687, дві дози – 15 043 831, додаткову дозу – 25 353, бустерну – 617 082 людини. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.

Нагадаємо, 14 лютого МОЗ констатувало зниження приросту ковіду вперше за місяць. За чотири тижні смертність унаслідок COVID знизилася втричі порівняно з дельта-хвилею. Рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.

Раніше МОЗ прогнозувало, що нова хвиля COVID-19, яка почалася в кінці січня, триватиме до квітня.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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