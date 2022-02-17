Вперше за багато років вчора в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП, – Клименко

Водночас українці стале більше дзвонити на “102”.

Вперше за багато років вчора, 16 лютого в Україні не було жодного загиблого в результаті ДТП.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“Позавчора – один загиблий. Якщо порівняти з попереднім тижнем, ми мали за два дні 13 жертв ДТП”, – розповів Клименко.

За його словами, з початку переходу поліції на посилений режим служби кількість ДТП зменшилася на 46%, а злочинів – на 23%.

Водночас українці стале більше дзвонити на “102”, проте в основному дзвінки є інформаційного або консультаційного характеру.

Глава відомства відзначив, що за два дні кількість звернень громадян до Нацполіції зросла із 49-ти до 53-ох тисяч, а кількість злочинів зменшилася із 3 000 до 2 300.

Нагадаємо, до 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у неспокійний час, коли панують тривожні настрої, збільшується ймовірність зростання рівня злочинності.