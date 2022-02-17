У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Естонська розвідка: війська Росії готові до повномасштабного наступу, але лишається політичне рішення
Естонська розвідка: війська Росії готові до повномасштабного наступу, але лишається політичне рішення
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Жодної фінляндизації не буде
Жодної фінляндизації не буде
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кількість українців, які позитивно ставляться до Росії, продовжує зменшуватись, - опитування

Порівняно з груднем 2021 року на сьогодні з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до РФ.

Кількість українців, які позитивно ставляться до Росії, продовжує зменшуватись, - опитування
Фото: val.ua

Кількість громадян України, які загалом позитивно ставляться до Росії, знизилася до 34%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Під час дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання "Як ви загалом наразі ставитеся до Росії?". Порівняно з груднем 2021 року на сьогодні з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до Росії", - зазначено у звіті.

Ставлення до Росії в Україні різко знизилося після 2014 року, коли Росія окупувала Крим та частину Донбасу, сягнувши дна у травні 2015 року. Після цього, до лютого 2019 року, спостерігалося поліпшення ставлення до Росії, а з лютого 2020 року - знову спостерігається погіршення ставлення.

Фото: КМІС

Крім того, ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону. Так, на заході країни позитивно ставляться до Росії 21%, у центрі - 31%, півдні - 45%, сході - 53%. Водночас на заході більше тих, хто ставиться негативно до Росії, - 64%. У центрі негативно ставляться - 55%, півдні - 40%, сході - 30%.

Водночас абсолютна більшість респондентів (92%) вважають, що Україна та Росія мають залишатися незалежними державами. Зазначається, що цей показник зріс порівняно з листопадом 2021 року, коли незалежність підтримували 88%.

Лише 5% респондентів вважають, що Україна та Росія мають об'єднатися в одну державу. Якщо окремо аналізувати Донецьку та Луганську області (підконтрольні Україні території), то 84% вважають, що Україна та Росія мають бути незалежними державами, а за об'єднання виступають 14%.

Нагадаємо, українці вважають, що Росія та Білорусь є ворожими країнами по відношенню до України. З такою думкою погоджуються 72% та 48% респондентів, які взяли участь в соцопитуванні групи "Рейтинг" у грудні минулого року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також