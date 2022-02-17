Кількість українців, які позитивно ставляться до Росії, продовжує зменшуватись, - опитування

Порівняно з груднем 2021 року на сьогодні з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до РФ.

Кількість громадян України, які загалом позитивно ставляться до Росії, знизилася до 34%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Під час дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання "Як ви загалом наразі ставитеся до Росії?". Порівняно з груднем 2021 року на сьогодні з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до Росії", - зазначено у звіті.

Ставлення до Росії в Україні різко знизилося після 2014 року, коли Росія окупувала Крим та частину Донбасу, сягнувши дна у травні 2015 року. Після цього, до лютого 2019 року, спостерігалося поліпшення ставлення до Росії, а з лютого 2020 року - знову спостерігається погіршення ставлення.

Фото: КМІС

Крім того, ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону. Так, на заході країни позитивно ставляться до Росії 21%, у центрі - 31%, півдні - 45%, сході - 53%. Водночас на заході більше тих, хто ставиться негативно до Росії, - 64%. У центрі негативно ставляться - 55%, півдні - 40%, сході - 30%.

Водночас абсолютна більшість респондентів (92%) вважають, що Україна та Росія мають залишатися незалежними державами. Зазначається, що цей показник зріс порівняно з листопадом 2021 року, коли незалежність підтримували 88%.

Лише 5% респондентів вважають, що Україна та Росія мають об'єднатися в одну державу. Якщо окремо аналізувати Донецьку та Луганську області (підконтрольні Україні території), то 84% вважають, що Україна та Росія мають бути незалежними державами, а за об'єднання виступають 14%.

Нагадаємо, українці вважають, що Росія та Білорусь є ворожими країнами по відношенню до України. З такою думкою погоджуються 72% та 48% респондентів, які взяли участь в соцопитуванні групи "Рейтинг" у грудні минулого року.