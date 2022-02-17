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​Заяви Росії про "геноцид" на Донбасі - це осудна брехня, - ОБСЄ

"СММ має повний доступ до підконтрольних уряду районів України і ніколи не повідомляла нічого, що б віддалено нагадувало претензії Росії".

​Заяви Росії про "геноцид" на Донбасі - це осудна брехня, - ОБСЄ
Фото: Макс Левин

Спостерігачі місії Організація з безпеки і співробітництва в Європі жодного разу не фіксували нічого, що хоча б віддалено нагадувало пред’явлені Володимиром Путіним звинувачення українських військових у "геноциді" на Донбасі.

Про це місія ОБСЄ повідомила у свєму Twitter.

"Заява Росії про геноцид в Україні є осудною брехнею. СММ має повний доступ до підконтрольних уряду районів України і ніколи не повідомляла нічого, що б віддалено нагадувало претензії Росії", - наголосили спостерігачі.

Представники ОБСЄ закликали читати доступні широкому загалу звіти місії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і раніше заявляв, що ситуація на Донбасі "нагадує йому геноцид". А днями на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін знову заявив, що "на Донбасі відбувається геноцид". Після цієї заяви президента РФ Слідчий комітет РФ одразу ж відкрив справу про "масові вбивства мирних жителів на Донбасі".

Жодних доказів або конкретних прикладів не наводилося, однак, у СК РФ стверджують, що наразі зафіксовані "сотні таких фактів". Окрім того, російське відомство звинувачує українських військових, які боронять свою теритоорію від окупантів, у  "пораненнях та вбивствах  тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті".

Ще на початку лютого газета The Washington Post написала, що в Росії "на високому рівні" схвалили план, щоб створити привід для вторгнення в Україну. У Москві, за данпими видання, збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України.

15 лютого Держдума Росії звернулася до Путіна із закликом визнати суверенітет "ЛДНР". Президент РФ поки що використовує цей документ для шантажу Заходу та України. Він вимагає від Володимира Зеленського поступок. Цих поступок вимагають і наші союзники. В іншому разі – і про це вже натякнув російський президент – на нас може чекати нова локальна війна на Донбасі. Які вимоги висуває Москва, і чого від нас хочуть наші західні партнери, читайте в матеріалі LB.ua "Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна".

Як відомо, "ДНР" і "ЛНР" є не республіками, а - підтримуваними Росією окупованими територіями. Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що визнання їх Росією  фактично означатиме її вихід із Мінських домовленостей. Верховна Рада України також звернулась до міжнародної спільноти зі закликом не визнавати результати голосування в Думі і посилити санкції.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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