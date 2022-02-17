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Російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Упродовж минулої доби, 16 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

По околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лобачеве та Водяного окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25.

У бік Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар'їнки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї. У напрямку Сизого та по Катеринівці противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

З початку цієї доби вже зафіксовано два порушення. По околицях Причепилівки російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо, Держдума Росії звернулася до президента із закликом визнати суверенітет "ЛДНР". Президент РФ Путін поки що використовує цей документ для шантажу Заходу та України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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