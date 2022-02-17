Російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Упродовж минулої доби, 16 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

По околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лобачеве та Водяного окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25.

У бік Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар'їнки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї. У напрямку Сизого та по Катеринівці противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

З початку цієї доби вже зафіксовано два порушення. По околицях Причепилівки російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо, Держдума Росії звернулася до президента із закликом визнати суверенітет "ЛДНР". Президент РФ Путін поки що використовує цей документ для шантажу Заходу та України.