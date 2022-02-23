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​МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до РФ, а тим хто там – негайно виїхати

"Нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в РФ". 

​МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до РФ, а тим хто там – негайно виїхати

Міністерство закордонних справ закликає громадян України утриматися від поїздок в Росію, а тим, хто перебуває в цій країні, – ­негайно виїхати.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Рекомендації громадянам України у зв’язку із останніми рішеннями Російської Федерації, що грубо порушують суверенітет і територіальну цілісність України. У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію", – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в РФ.

На випадок виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, МЗС опублікувало на своєму сайті дані закордонних дипломатичних установ України на території РФ.

Нагадаємо, в грудні минулого року ФСБ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких нібито готував теракт. У Службі безпеки України наголосили, що подібні заяви російської спецслужби слід розглядати виключно через призму гібридної війни.

23 листопада в Казані затримали юнака за підготовку до нападу на школу. У ФСБ заявили, що його нібито підбурював житель України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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