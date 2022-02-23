Генсек ООН: на Донбасі немає геноциду, а росіяни – не миротворці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував визнання Росією окупованих територій Донбасу "незалежними республіками" та заявив, що не визнає миротворцями російських військових, якщо вони будуть туди направлені.

Його заява щодо ситуації навколо України опублікована на сайті організації.

Гутерреш також наголосив, що те, що відбувається на Донбасі, не потрапляє під визначення геноциду. Так він прокоментував нещодавну заяву президента Росії Володимира Путіна.

"Геноцид – це злочин, який чітко визначений. Застосування цього терміну має здійснюватися відповідно до міжнародного права", – сказав Гутерреш.

Генсек ООН зазначив, що визнання окупованих частин Донецької та Луганської областей "незалежними республіками" є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України і прямо суперечить принципам статуту ООН, несумісне із декларацією про дружні відносини Генеральної асамблеї ООН і є "смертельним ударом" по Мінських угодах.

"Мене також непокоїть спотворення концепції миротворчості", – додав Гутерреш.

"Коли війська однієї країни входять на територію іншої держави без її згоди, це не об'єктивні миротворці, вони взагалі не миротворці", – пояснив генсек ООН.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін знову заявив, що "на Донбасі відбувається геноцид". Після цієї заяви президента РФ Слідчий комітет РФ одразу ж відкрив справу про "масові вбивства мирних жителів на Донбасі". Жодних доказів або конкретних прикладів не наводилося, однак, у СК РФ стверджують, що наразі зафіксовані "сотні таких фактів".

Окрім того, російське відомство звинувачує українських військових, які боронять свою територію від окупантів, у "пораненнях та вбивствах тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті".

В ОБСЄ раніше заявили, що заяви Росії про "геноцид" на Донбасі – це осудна брехня.