ООН виводить другорядний персонал із України

Прапори країн учасниць перед входом в будівлю ООН в Женевi, Швейцарія, 16 серпня 2020 р .

Через загострення подій на Донбасі ООН ухвалила рішення вивести з України свій другорядний міжнародний персонал, повідомляє Spiegel.

Попри це місія ООН в Україні продовжить свою діяльність, "особливо на сході країни", запевнив представник ООН у вівторок у Женеві.

За словами речника організації, в ООН працює 1510 співробітників в Україні, 149 з яких — іноземці.

Близько 100 працівників Організації об'єднаних націй працюють у самопроголошених республіках Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 22 лютого в МЗС РФ заявили про евакуацію персоналу російських посольства і консульств, яка відбудеться найближчим часом.

21 лютого стало відомо, що посольство Ізраїлю переїжджає до Львова. Раніше аналогічні рішення ухвалили Нідерланди, Великобританія, США, Канада та Австралія.