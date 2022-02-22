Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
ГоловнаСвіт

ООН виводить другорядний персонал із України

Попри це місія продовжить роботу, запевнив представник Організації Об'єднаних націй.

ООН виводить другорядний персонал із України
Прапори країн учасниць перед входом в будівлю ООН в Женевi, Швейцарія, 16 серпня 2020 р .
Фото: Depositphotos/bennymarty

Через загострення подій на Донбасі ООН ухвалила рішення вивести з України свій другорядний міжнародний персонал, повідомляє Spiegel.

Попри це місія ООН в Україні продовжить свою діяльність, "особливо на сході країни", запевнив представник ООН у вівторок у Женеві. 

За словами речника організації, в ООН працює 1510 співробітників в Україні, 149 з яких — іноземці. 

Близько 100 працівників Організації об'єднаних націй працюють у самопроголошених республіках Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 22 лютого в МЗС РФ заявили про евакуацію персоналу російських посольства і консульств, яка відбудеться найближчим часом.

21 лютого стало відомо, що посольство Ізраїлю переїжджає до Львова. Раніше аналогічні рішення ухвалили Нідерланди, Великобританія, США, Канада та Австралія.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також