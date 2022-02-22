Держави-члени ЄС одноголосно підтримали пакет санкцій проти РФ

"Заходи вдарять по Росії і вдарять сильно", - заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Євросоюз ухвалив перший пакет санкцій проти Російської Федерації через визнання "ЛДНР". Очільники МЗС держав-членів ЄС одноголосно підтримали таке рішення.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що "цей пакет санкцій був одноголосно схвалений країнами-членами. Заходи вдарять по Росії і вдарять сильно".

Боррель повідомив, що у питанні санкцій ЄС координує свої дії зі США, Великобританією та Канадою.

Під санкції потрапить всі члени російської Держдуми (351 особа), які проголосували за визнання "ЛДНР". Не внесли до переліку підсанкційних осіб президента Володимира Путіна.

Піддали санкціям 27 фізичних та юридичних осіб, "які відіграють роль у підриві або загрозі територіальній цілісності України, суверенітету та незалежності", - додав Боррель. А також банки, які фінансують операції на території Донбасу.

У ЄС заборонили компаніям, які працюють на території країн-членів, підтримувати будь-які відносини зі самопроголошеними республіками. За модель взяли торгові санкції, ухвалені у 2014 році після анексії Криму, повідомило видання Spiegel.

Жозеп Боррель наголосив, що ЄС стежитиме за поведінкою Росії і в разі потреби підвищить рівень санкцій.

В ЄС не полишать спроби дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт.

Нагадаємо, 21 лютого Жозеп Боррель назвав визнання Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей незалежними "республіками" грубим порушенням міжнародного права. Він пообіцяв, що ЄС надасть рішучу відповідь на дії Москви.

Того ж дня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила. що Велика Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України.

Сьогодні вранці Президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід негайно запровадити санкції стосовно РФ, оскільки Путін підриває європейський порядок.