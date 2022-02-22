Боррель: визнання Росією незалежності "ЛНР" та "ДНР" перекреслює Мінські домовленості

Цей крок також порушує територіальну цілісність України.

Рішення Росії визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР" перекреслює Мінські домовленості. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ця дія перекреслює Мінські домовленості", - сказав Боррель на пресконференції у вівторок.

Він підкреслив, що цей крок також порушує територіальну цілісність України.

Глава дипломатії ЄС також зазначив, що нинішня ситуація є "особливо небезпечним моментом для Європи".

Вчора президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих РФ. Він також доручив ввести туди російські війська.

Вчора Жозеп Боррель назвав дії Росії грубим порушенням міжнародного права. Він також пообіцяв, що ЄС надасть рішучу відповідь на дії Москви.