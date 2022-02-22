Президент Росісйської Федерації Володимир Путін заявив, що не оголошував, що війська "прямо зараз підуть" на Донбас. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також Путін зазначив, що не можливо "передбачити канву операції на Донбасі".

"Добро не повинно бути безсилим, воно має мати можливість захищати себе", - цитує Путіна ТАСС.

На питання, наскільки далеко готові зайти російські війська, президент РФ не відповів. За його словами, "передбачати конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації".

"По-перше, я не сказав, що війська зараз прямо туди підуть після нашої з вами зустрічі тут. Перше. Друге: передбачати якусь конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці, що називається, на землі", - сказав Путін

При цьому Путін заявив, що РФ надасть військову допомогу псевдореспублікам "ДНР" і "ЛНР", передає "Інтерфакс".

"Оскільки там відбувається конфлікт, ми цим рішенням явно даємо зрозуміти, що ми, у разі потреби, маємо намір виконувати взяті на себе зобов'язання, надаватимемо цим республікам відповідну, зокрема й військову допомогу", - сказав він.

Путін також стверджує, що визнання т.зв. "ДНР" та "ЛНР" Росією "продиктовано тим, що Київ заявив про небажання виконувати мінські домовленості".

Нагадаємо, раніше сьогодні Рада Федерації дозволила Путіну використовувати збройні сили Росії за межами країни.

Президент РФ підписав указ про визнання терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР" республіками та доручив Збройним силам РФ виконувати функції з їхньої підтримки. Сьогодні російський парламент остаточно визнав ОРДЛО, однак не зазначив, у яких саме межах. Ватажки терористів та російські політики заявляли, що мають намір визначити "кордони" псевдореспублік у межах Донецької та Луганської областей України, а не лише окупованих частин.