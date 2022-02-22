Дипломати за допомогою картинок пояснили, що Київ - набагато старший за Москву.

Посольство США в Україні опублікувало фотовідповідь на історичні "екскурси" президента Росії Володимира Путіна, який у черговий раз повторив пропагандистський штамп про те, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву.

На картинці, наведено два ряди фото. У першому - дати зведення відомих історичних пам’яток Києва: 996 рік – Десятинна церква, 1011 – собор Святої Софії, 1070 – Видубицький монастир, 1108 – Свято-Михайлівський монастир. У другому, присвяченому Москві, на фото під цими ж датами зображені одні й самі лісові хащі.

Нагадаємо, Путін під час свого телезвернення до росіян заявив, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву і пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації".

Путін неодноразово називав розпад Радянського Союзу "найбільшою катастрофою століття" і пояснював це "підривною" діяльністю Володимира Леніна - на його думку, "вождь революції заклав атомну бомбу під будівлю, яка називається Росією". У 2019 році президент РФ назвав Україну "сільською територією Росії" і пообіцяв "розібратися" з рішенням Леніна про створення СРСР.

Раніше, в 2017 році, на зустрічі з президентом Франції Еммануелєм Макроном Путін назвав королеву Франції Анну Ярославну, яку в світі називають Анна Київська, "російською".