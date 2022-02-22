Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2"

Шольц підкреслив, що без цієї сертифікації газопровід не може бути запущений.

Німеччина зупиняє сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією "незалежності" ОРДЛО.

Відповідну заяву зробив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише "Интерфакс".

"Сьогодні я попросив міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може бути запущений", – повідомив він.

Шольц додав, що ситуацію потрібно оцінювати заново після рішення РФ щодо ОРДЛО, додає Reuters.

Канцлер зауважив, що рішення про санкції проти Росії Німеччина ухвалить сьогодні. Поки в ЄС обговорили перший пакет санкцій.

Нагадаємо, Захід знову заговорив про санкції проти газогону, який вже готовий, але проходить сертифікацію, після накопичення Росією нових військ на українських кордонах. "Північний потік-2" є одним із найбільш дискусійних питань у санкційних пакетах різних країн, але зрештою, згідно з останніми заявами світових лідерів, домовлено про санкції проти нього за фактом вторгнення, але не превентивно.

14 лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив про розбіжності в позиціях із канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо російського газогону "Північний потік-2".