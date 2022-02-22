"Лише санкціями ми можемо зупинити Росію від подальшого розвитку подій", – Чернєв

Україна пропонувала західним партнерам список санкцій, які будуть найбільш ефективними, зокрема заборону на експорт і імпорт високих технологій.

Народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв не виключає введення воєнного стану в окремих регіонах України. Це залежатиме від подальших рішень Держдуми Росії щодо ОРДЛО.

Про це він повідомив у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Ми бачимо засудження з боку наших партнерів, але цього зараз замало. Потрібно поступово вводити санкції, але лише санкціями ми можемо зупинити РФ від подальшого розвитку подій", – зазначив парламентар.

Він зауважив, що Росія запустила "грузинський сценарій".

"Вони зараз намагаються визначитися, в яких територіях вони нібито захищатимуть ці так звані ЛДНР, визнані Російською Федерацією, ще трьома чи чотирьома такими ж авторитарними країнами. Якщо вони визнають в межах всієї Донецької і Луганської областей – я думаю, що може бути ескалація", – повідомив депутат.

Чернєв додав, що потрібно вводити санкції вже сьогодні – реальні секторальні санкції проти Росії та її економіки. Україна пропонувала західним партнерам список санкцій, які будуть найбільш ефективними, зокрема заборону на експорт і імпорт високих технологій.

Нагадємо, президент Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що не виключає введення воєнного стану в разі ескалації з боку РФ: "Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде запроваджено військовий стан".