Резніков – ЗСУ: "Попереду важкі випробування. Але нас неодмінно чекає перемога"

"Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив весь світ".

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українських військових. Він подякував їм за самовідданість і героїзм упродовж восьми років війни з російським агресором.

Глава Міноборони висловив упевненість, що, попри важкі випробування, які чекають на нас, Україну неодмінно чекає перемога.

"Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив весь світ. Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю", – зазначив міністр оборони.

Олексій Резніков наголосив, що вчора ворог показав своє справжнє обличчя.

"Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання", – додав міністр.

На думку Олексія Резнікова, саме завдяки українським військовим Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей.

"Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. Єдине, що відділяє від цього, – Україна і українська армія. Наш вибір дуже простий – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося", – сказав глава Міноборони.

Він наголосив, що тепер Україна побачить поряд справжніх друзів, "яких стане більше".

"Тепер не зможуть сховатися ті «друзі», які не один рік вмовляли нас капітулювати", – зазначив він.

"Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно", – наголосив Резніков.

Міністр додав, що зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування Збройних Сил України спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої Україна вже отримала.

"Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій. Заради пам’яті побратимів. Заради тих, кого любимо. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!", – підсумував Олексій Резніков.

Аналіз ситуації, що склалася у світі на тлі загрози повномасштабної війни, читайте на LB.ua у статті Володимира Горбуліна та Валентина Бадрака "Гра у покер: як Путін програє на власному полі".