Міжнародно визнані кордони України залишаться попри все. Попри будь-які заяви та дії Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до українців, записаному вночі після визнання країною-агресором “незалежності” “ДНР” і “ЛНР”, які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей.

Зеленський подякував українцям за мудрість і збереження холодної голови.

“Увечері ми провели засідання РНБО. Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у звʼязку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках Норманді”, – заявив президент.

Зеленський попередив, що Росія легалізує свої війська, які перебувають в ОРДЛО з 2014 року.

“Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє”, – підкреслив президент.

Він додав, що обговорив ситуацію з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом і премʼєр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Заплановано перемовини з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Глава держави додав, що ініційовано екстрене скликання саміту нормандської четвірки – від партнерів очікують чітких і дієвих кроків підтримки.

“Дуже важливо побачити, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами. Ми віддані політико-дипломатичному регулюванню і не піддаємось на провокації. Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують. Відповідно до ст. 51 статуту ООН, Україна залишає за собою право на колективну та індивідуальну оборону. Ми добре відрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами правда”, – заявив президент.

Він додав, що як тільки влада побачить зміну ситуації, зростання ризиків – українці про це дізнаються. Зараз нема причин для хаотичних дій.

“Ми нічого і нікому не віддамо”, – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін підписав указ про “визнання незалежності” “ДНР” і “ЛНР” та угоди про дружбу і співробітництво з ватажками цих злочинних формувань. Він дав завдання парламенту ратифікувати ці документи сьогодні, 22 лютого.

Згідно з текстом указу, Росія визнає окуповані нею території Донецької та Луганської областей незалежними "республіками" в межах, "які зараз фактично встановлені".

В указах Путіна є офіційний дозвіл на введення в ОРДЛО російських військ.

Україна та міжнародні партнери ще до ухвалення рішення наголошували, що “визнання незалежності” фактично означає односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей. Західні країни обіцяють Росії санкції.