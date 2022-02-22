На РНБО заслухали представників сектору нацбезпеки і оборони, засідання не закривали

Під час засідання Ради нацбезпеки і оборони виступи мали представники силових структур. Наразі засідання РНБО ще офіційно не закривали.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Засідання РНБО не є закритим, воно триває, президент України за необхідності збере всіх членів РНБО. Ми засідання РНБО не закривали. На засіданні РНБО було заслухали сектор нацбезпеки і оборони щодо стану справ, які відбуваються на наших кордонах", - сказав Данілов під час брифінгу.

За його словами, на РНБО заслухали доповідь генпрокурора Ірини Венедіктової, були виступи окремих членів РНБО.

"Найближче засідання РНБО відбудеться у разі необхідності найближчим часом, всі члени РНБО перебувають на своїх робочих місцях", - зазначив Данілов.

За його словами, незабаром має виступити глава держави та розповісти про реакцію української влади на рішення Путіна.

Данілов також наголосив, що Україна виконуватиме всі свої зобов'язання перед мешканцями окупованих районів Донбасу.

Він зазначив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" окупованих Росією територій.

"Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни – це Крим і всі області, які входять у нашу територію у нашій Конституції. Ми діємо згідно з нашою Конституцією і тих законів, які є на нашій території", – сказав Данілов.

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.