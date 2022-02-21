Рада 22 лютого розгляне надання телеканалу "Дом" статусу загальнонаціонального

Розгляд у другому читанні проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (№4487) внесено у порядок денний засідання Верховної Ради на 22 лютого. Законопроєкт у першому читанні ухвалили у грудні 2021-го.

Якщо парламент підтримає зазначені в законопроєкті зміни, телеканал "Дом" зможе потрапити до Універсальної програмної послуги, яка безкоштовно надається українцям. Наразі до УПП входить "Суспільне" та телеканал "Рада".

Таким чином, державний російськомовний канал "Дом", який створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, де-факто набуде загальнонаціонального масштабу і зможе конкурувати з приватними телеканалами, пише "Детектор медіа".

Видання зазначає, що в грудні 2021 року парламентський Комітет з прав людини рекомендував прийняти цей законопроєкт у другому читанні та в цілому. Водночас, на думку об'єднання громадських організацій "Мова об'єднує", рішення про зміну статусу каналу "Дом" намагаються ухвалити незаконно.

Голова Комітету з питань інформаційної політики, член фракції "Слуга народу" Микита Потураєв вважає, що в Україні не потрібно створювати російськомовне телебачення.

На думку віцеспікерки Верховної Ради України Олени Кондратюк, перетворення каналу іномовлення на канал для окупованих територій "Дом" загалом було помилкою.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF) закликала президента Володимира Зеленського та нардепів "Слуги народу" відмовитись від ідеї перетворити канал для окупованих територій "Дом" на загальнонаціональний мовник.

Проти посилення й переорієнтації державних медіа виступив і Медіарух, який наголосив, що спроби розбудувати низку контрольованих державою каналів для втурнішньоукраїнської аудиторії паралельно до системи Суспільного мовлення – це відкат демократичних реформ та суперечить міжнародним стандартам і зобов’язанням України.

11 лютого 2022 року платформа Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів зареєструвала скаргу щодо спроби зробити канал "Дом" всеукраїнським. Тепер уряд України повинен офіційно відреагувати на неї.

Нагадаємо, телеканал "Дом" розпочав роботу у березні 2020 року для "об'єктивного інформування українців на території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя та їхнього повернення до українського порядку денного".

Головна мета каналу задекларована як інформаційне сприяння реінтеграції тимчасово окупованих територій, що включає в себе формування позитивного ставлення до реінтеграції у громадян України та інформаційне сприяння участі в цьому процесі країн-партнерів.

Однак, за даними УП, зона впевненого прийому сигналу каналу "Дом" ледь доходить до окупованого Луганська. Дивитись "Дом" можна на вільних територіях України через супутник, в інтернеті та на ОТТ-платформах, він поступово набуває статусу "всеукраїнського російськомовного державного телеканалу".

У 2021 році Державне підприємство "Мультимедійна платформа України" (куди входять телеканали "Дом" та UATV) отримало з бюджету 977 мільйонів гривень. У 2022 році на платформу іномовлення з бюджету виділяють вже значно скромнішу суму – 362 мільйони гривень.

Попри це, на телеканал "ДОМ" у грудні витратили з держбюджету понад пів мільярда гривень.