На телеканал "ДОМ" у грудні витратили з держбюджету понад пів мільярда гривень

На утримання телеканалу для тимчасово окупованих територій "Дом" і UATV у грудні 2021 року з державного бюджету витратили майже 533 млн гривень.
Про це свідчать дані офіційного сайту публічних фінансів spending.gov.ua про всі платежі ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", повідомляє сensor.net.
З 1 по 31 грудня 2021 року держпідприємство здійснило 575 платежів на користь 151 контрагентів на загальну суму 532,5 млн грн.
Найбільшу суму отримало ТОВ "Компел" – 140,9 млн грн як оплату за телевізійне обладнання. По 34 млн грн отримали громадська організація "Укркінофест" та ТОВ "Стар Медіа" за виробництво аудіо-візуальної продукції.
23 млн грн було переказано на рахунки 37 ФОПів, за рекламу, розробку декорацій та інші послуги.
За даними видання Forbes, із серпня 2021 року телеканал "Дом" почали рекламувати на білбордах у Києві, Харкові, Одесі та інших містах, а також по радіо в супермаркетах NOVUS.
За словами керівництва "ДОМу", реклама потрібна, щоб про канал дізналися переселенці по всій країні, а не лише мешканці окупованих територій. За підрахунками "Детектор Медіа", лише на рекламу з держбюджету виділено 30 млн грн.
Загалом на "Дом" та на UATV – обидва входять до "Мультимедійної платформи іномовлення України" – в 2021 році держава витратила 348,7 млн грн ($12,8 млн). Бюджет на 2022-й зріс майже на 14 млн грн. Близько 70% цих грошей іде на "Дом" і лише 30% – на UATV, каже медіаексперт Андрій Соломаха. Судячи з тендерів, найбільше грошей канал витрачає на обладнання, російськомовні серіали та політичні ток-шоу.
Чотири найбільші витрати телеканалу "ДОМ" у 2021 році:
- техніка та телевізійне обладнання – 105,3 млн грн;
- три серіали від Star Media – 33 млн грн;
- реклама – 30 млн грн;
- шість політичних ток-шоу – 19 млн грн.
Нагадаємо, у лютому 2020 року стало відомо, що телеканал для тимчасово окупованих територій буде називатися "ДОМ" і почне мовлення 1 або 2 березня.
За даними агентства "Українські Новини", бюджет "ДОМу" на 2020 рік (з березня по грудень) становив 260,4 млн грн
На 2021 рік бюджет був початково запланований у розмірі 348,8 млн гр. Після затвердження фінальної версії бюджетної програми ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" бюджет організації на 2021 рік став трохи меншим — 298,4 млн гривень.
15 березня тодішня речниця президента Юлія Мендель анонсувала авторський проєкт на цьому телеканалі для глядачів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Однак уже 19 березня вона повідомила, що не буде вести програму "Погляд з Банкової" на постійній основі, випуск за її участі був пілотним, а надалі до участі в шоу залучатимуть інших представників влади.
На початку липня 2021 року Комісія з журналістської етики висловила дружнє попередження державному телеканалу для тимчасово окупованих територій "ДОМ" через сюжет "Радикали в Україні. Розбір". КЖЕ зафіксувала в сюжеті порушення пунктів 6 (повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події), 9 (факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного) та 10 (точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано) Кодексу етики українського журналіста. Сюжет аналізували на прохання самого телеканалу.
У жовтні 2021-го стало відомо, що "ДОМ" витратить майже 34 млн гривень на російськомовне тревел-шоу. Кожен випуск програми коштуватиме 339 тисяч гривень.
У грудні з’явилася інформація, що "ДОМ" має намір виділили понад 12 млн грн на створення соціального шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським".