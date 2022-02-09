На телеканал "ДОМ" у грудні витратили з держбюджету понад пів мільярда гривень

На утримання телеканалу для тимчасово окупованих територій "Дом" і UATV у грудні 2021 року з державного бюджету витратили майже 533 млн гривень.

Про це свідчать дані офіційного сайту публічних фінансів spending.gov.ua про всі платежі ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", повідомляє сensor.net.

З 1 по 31 грудня 2021 року держпідприємство здійснило 575 платежів на користь 151 контрагентів на загальну суму 532,5 млн грн.

Найбільшу суму отримало ТОВ "Компел" – 140,9 млн грн як оплату за телевізійне обладнання. По 34 млн грн отримали громадська організація "Укркінофест" та ТОВ "Стар Медіа" за виробництво аудіо-візуальної продукції.

23 млн грн було переказано на рахунки 37 ФОПів, за рекламу, розробку декорацій та інші послуги.

За даними видання Forbes , із серпня 2021 року телеканал "Дом" почали рекламувати на білбордах у Києві, Харкові, Одесі та інших містах, а також по радіо в супермаркетах NOVUS.

За словами керівництва "ДОМу", реклама потрібна, щоб про канал дізналися переселенці по всій країні, а не лише мешканці окупованих територій. За підрахунками "Детектор Медіа" , лише на рекламу з держбюджету виділено 30 млн грн.

Загалом на "Дом" та на UATV – обидва входять до "Мультимедійної платформи іномовлення України" – в 2021 році держава витратила 348,7 млн грн ($12,8 млн). Бюджет на 2022-й зріс майже на 14 млн грн. Близько 70% цих грошей іде на "Дом" і лише 30% – на UATV, каже медіаексперт Андрій Соломаха. Судячи з тендерів, найбільше грошей канал витрачає на обладнання, російськомовні серіали та політичні ток-шоу.

Чотири найбільші витрати телеканалу "ДОМ" у 2021 році:

техніка та телевізійне обладнання – 105,3 млн грн;

три серіали від Star Media – 33 млн грн;

р еклама – 30 млн грн;

еклама – 30 млн грн; шість політичних ток-шоу – 19 млн грн.

Нагадаємо, у лютому 2020 року стало відомо, що телеканал для тимчасово окупованих територій буде називатися "ДОМ" і почне мовлення 1 або 2 березня.

За даними агентства "Українські Новини", бюджет "ДОМу" на 2020 рік (з березня по грудень) становив 260,4 млн грн

На 2021 рік бюджет був початково запланований у розмірі 348,8 млн гр. Після затвердження фінальної версії бюджетної програми ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" бюджет організації на 2021 рік став трохи меншим — 298,4 млн гривень.

15 березня тодішня речниця президента Юлія Мендель анонсувала авторський проєкт на цьому телеканалі для глядачів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Однак уже 19 березня вона повідомила, що не буде вести програму "Погляд з Банкової" на постійній основі, випуск за її участі був пілотним, а надалі до участі в шоу залучатимуть інших представників влади.

На початку липня 2021 року Комісія з журналістської етики висловила дружнє попередження державному телеканалу для тимчасово окупованих територій "ДОМ" через сюжет "Радикали в Україні. Розбір". КЖЕ зафіксувала в сюжеті порушення пунктів 6 (повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події), 9 (факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного) та 10 (точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано) Кодексу етики українського журналіста. Сюжет аналізували на прохання самого телеканалу.

У жовтні 2021-го стало відомо, що "ДОМ" витратить майже 34 млн гривень на російськомовне тревел-шоу. Кожен випуск програми коштуватиме 339 тисяч гривень.