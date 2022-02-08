США та Японія домовилися про заміну сталевих мит Трампа на квотування

З 1 січня 2022 року набули чинності квоти для металургів Євросоюзу на імпорт 3,3 млн тонн металопродукції в США замість 25%-го мита.

США і Японія з 1 квітня 2022 року домовилися скасувати 25%-не мито на імпорт сталевої металопродукції на американський ринок і замінити його на квоту. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, механізм квотування буде застосовуватися щодо 1,25 млн тонн японської металопродукції, яка ввозиться до США без так званого мита експрезидента США Дональда Трампа, запровадженого у березні 2018 року.

Цей обсяг можна порівняти з середньорічними показниками за 2018-19 роки. При цьому, якщо імпорт даної металопродукції перевищить ліміт, то до додаткових обсягів буде застосовуватися 25% мито. Рішення прийнято з метою протидії несумлінним торговим практикам Китаю

Як повідомлялося раніше, у середині листопада 2021 року Японія та США розпочали консультації з питання скасування 25% мита. Аналогічні консультації розпочалися з Великою Британією і продовжуються досі.

З 1 січня 2022 року набули чинності квоти для металургів Євросоюзу на імпорт 3,3 млн тонн металопродукції в США замість 25%-го мита.

Своєю чергою українські металурги з кінця минулого року неодноразово зверталися до керівництва України ініціювати переговори зі США щодо заміни сталевого мита на тарифні квоти. Останнє таке звернення від об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром" до президента України Володимира Зеленського, а також прем'єр-міністра Дениса Шмигаля було наприкінці січня 2022 року. Копія відповідного документа також направлена на адресу тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістін Квін.

Зокрема, металурги просять Зеленського ініціювати переговори зі США щодо заміни сталевого мита на тарифні квоти в рамках надання економічної допомоги. "Цілком очевидно, що зараз, після оприлюднення намірів США надати Україні економічну підтримку, уряд України може звернутися до Вашингтона щодо вилучення України з-під дії 25% мита із заміною його на тарифну квоту на безмитні поставки української сталі в США", - резюмували в "Укрметалургпромі".