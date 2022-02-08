Власника мережі "Фуршет" визнали банкрутом

Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом дочірнє підприємство "Рітейл Центр" та відкрив ліквідаційну процедуру. Рішення у справі №904/76/21 ухвалено 13 січня 2022 року, повідомляє Finbalance.

"05.07.2021 суд затвердив реєстр вимог кредиторів "Рітейл Центру". Цю компанію пов’язували з роздрібною мережею "Фуршет" Ігоря Баленка", – зазначає видання.

Як повідомляли, 18 січня 2021 року Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Рітейл Центр", що володіє мережею супермаркетів "Фуршет", запровадив мораторій на задоволення вимог кредиторів і процедуру розпорядження майном боржника.

Повідомлялося, що про заборгованість "Рітейл Центру" заявили компанії "Глобал Спірітс Європа" (10,9 млн грн), "Немиринецький харчовий комбінат" (6,8 млн грн), "Житомирський м'ясокомбінат" (6,2 млн грн), "Катеринославхліб" (5,5 млн грн) та ін.

У лютому 2021 року Антимонопольний комітет дозволив компанії "Сільпо-Фуд" купити супермаркети "Фуршет". Пізніше в АМКУ повідомили, що "Сільпо-Фуд" відмовилася від контролю над активами "Фуршету" у Львові, Житомирі, Фастові, Василькові, Білій Церкві, Баришівці (Київська область) та частково у Кам'янці-Подільському.