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В Офісі президента розповіли, на що підуть 1,2 млрд євро допомоги від Франції

Напрями, на які можуть бути використані ці кошти, передбачатимуть залучення французьких постачальників і підрядників.

В Офісі президента розповіли, на що підуть 1,2 млрд євро допомоги від Франції
Ростислав Шурма, генеральный директор ЗАО <<Запорожсталь>>
Фото: Макс Требухов

1,2 млрд євро програмного фінансування, яке Франція надасть Україні, може бути використане на конкретні проекти розвитку, повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Напрями, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково узгоджені з французькою стороною та передбачатимуть залучення французьких постачальників і підрядників", - наводить слова Шурми пресслужба глави держави.

Він уточнив, що 200 млн. євро із цієї суми буде надано у формі кредиту, ще 1 млрд євро - у формі фінансових гарантій, під які Україна зможе отримувати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Раніше, у січні саме таку суму – 1,2 млрд євро – Україні вирішив виділити Євросоюз. Пакет допомоги складається із кредитів та грантів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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