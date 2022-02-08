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"Укрзалізниця" і французька компанія Alstom підписали меморандум про постачання в Україну локомотивів

Україна купить 130 локомотивів компанії на суму 900 млн. євро

"Укрзалізниця" і французька компанія Alstom підписали меморандум про постачання в Україну локомотивів
Фото: Укрзалізниця

Голова правління  "Укрзалізниці" Олександр Камишін і гендиректор французької компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж підписали меморандум про взаєморозуміння. Це відбулося під час пресконференції президентів України та Франції Володимира Зеленського й Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На пресконференції Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Франція фіналізували домовленості й перевели в практичну стадію реалізацію проекту про постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 млн. євро.

Alstom – один зі світових лідерів із виробництва енергетичного обладнання та залізничного транспорту. Працює в понад 70 країнах, а чисельність персоналу становить близько 70 тисяч осіб.

У 2018 році компанія підписала меморандум з "Укрзалізницею" про взаєморозуміння, який офіційно закріплює співпрацю з надання та обслуговування електричних локомотивів. Фінансова модель проєкту передбачає залучення кредитних коштів Держказначейства Франції та інших джерел.

Нагадаємо, 13 травня 2021 року уряди України і Франції уклали чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Відповідно до них, Україна може придбати у Франції 130 електровозів Alstom і 370 пожежних підйомників.

27 жовтня 2020 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та керівник "Укрзалізниці" зустрілися з гендиректором компанії Alstom щодо постачання локомотивів. Французька сторона запевнила, що може задовольнити потреби України.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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