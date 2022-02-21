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Будапештський меморандум має стати головним шляхом до миру, - Тимошенко

Парламент має чітко вимагати виконання наданих гарантій, вважає політик.

Будапештський меморандум має стати головним шляхом до миру, - Тимошенко
Фото: пресслужба

Парламент має чітко прописати послідовність дій до миру – порядок виконання Мінських угод в інтересах України та щодо Будапешту. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Вона схвально оцінила звернення президента під час Мюнхенської конференції до Будапештського меморандуму та наголосила на необхідності активних дій Верховної Ради у цьому питанні.

«Нам недостатньо лише однієї заяви президента. Потрібно зробити Будапештський меморандум нашим головним шляхом до миру. Парламент мусить звернутися до країн-гарантів, безумовно крім країни-агресора, і чітко вимагати виконання наданих гарантій», – переконана Юлія Тимошенко.

Також, за її словами, парламент має офіційно вказати на неприйнятність Мінських угод у варіанті, в якому політичні умови передують безпековим.

«Не забувайте, що у нас парламентсько-президентська форма правління, тому другий документ, який ми маємо підготувати, – це директиви парламенту про послідовність дій приведення України до миру і поновлення наших територій. Це означає, що парламент мусить чітко сказати світу: спочатку безпекові питання, а потім – політичні, що не суперечать інтересам, суверенітету та незалежності України», – додала лідерка «Батьківщини».

Водночас політик закликала депутатів серйозно взятися за розв’язання питань протидії агресії замість розгляду лобістських законопроєктів: «Ми вимагаємо, щоб на цьому тижні були ухвалені всі необхідні закони, які посилюють фінансування армії та дають нашим військовим зброю і нормальне грошове забезпечення».

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