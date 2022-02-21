Третина українців прагне обирати парламент за змішаною системою, кожен десятий – за пропорційною, – дослідження

Більшість українців вважають, що в українському парламенті наразі має сформуватися конструктивна співпраця між владою і опозиційними фракціями.

Інститут Горшеніна з 2 по 14 лютого провів всеукраїнське соціологічне дослідження «Україна на тлі загроз», в ході якого вивчалась думка громадян щодо можливості військового вторгнення Росії в Україну, дій української влади та західних партнерів у цій ситуації, підтримки вступу до НАТО та Євросоюзу, та низки політичних питань.

Більшість українців (63,7%) вважають, що в українському парламенті наразі має сформуватися конструктивна співпраця між владою і опозиційними фракціями щодо законів та рішень, які необхідні державі.

При цьому 17,7% громадян вважають, що опозиція може не співпрацювати із парламентською більшістю.

18,6% респондентів не змогли визначитися із відповіддю на запитання щодо співпраці більшості та опозиції у парламенті.

42,1% громадян України стверджують, що для них важливо за якою виборчою системою відбуватимуться вибори до Верховної Ради (пропорційною, змішаною або мажоритарною).

39,7% респондентів вказали, що це питання їх не турбує. Ще 18,2% не визначилися.

32,7% громадян виступають за проведення виборів до Верховної Ради за змішаною виборчою системою.

19,2% прагнуть обирати депутатів Верховної Ради за мажоритарною системою. 13,1% респондентів висловились за пропорційну систему на виборах до парламенту.

При цьому більшість респондентів – 34,3% - не змогли дати відповідь на це запитання.

Опитування проводилося з 2 по 14 лютого 2022 методом особистих інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондентів.

Усього було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України (без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь) за квотами: регіон і місце проживання, тип населеного пункту, стать і вік респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.