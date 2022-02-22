Нардеп сподівається на ухвалення законопроєкту вже сьогодні ввечері.

Глави фракцій зі спікером ВР Русланом Стефанчуком погодили ухвалення законопроєкту, який передбачає збільшення фінансування української армії в умовах можливої агресії Росії. Йдеться про виділення 50 млрд гривень на потреби ЗСУ.

Про це в кулуарах парламенту заявив журналістам один із авторів законопроєкту №6542 про про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" народний депутат Артур Герасимов (фракція "Євросолідарність").

Він подякував кожному депутатові, який сьогодні підтримав внесення законопроєкту у порядок денний Ради.

Крім того, сьогодні ухвалено рішення про термінову зустріч керівників фракцій і груп за участю урядовців, зокрема міністра фінансів Сергія Марченка, для узгодження позицій по цьому закону.

Після зустрічі відбудеться термінове засідання бюджетного комітету із завданням одразу готувати закон для ухвалення в цілому.

"Щиро сподіваюся, що сьогодні український парламент підтримає українські Збройні Сили й ухвалить законопроєкт про виділення додаткових грошей на армію", – заявив Артур Герасимов.

Нардеп привітав об’єднання парламенту навколо фінансування збройних сил і висловив сподівання, що вже ввечері закон буде ухвалено.

Депутати від "Європейської Солідарності" 24 січня подали законопроєкт №6542 про перерозподіл 50 млрд грн у бюджеті на користь Міністерства оборони, що дозволить збільшити зарплати військових до 40 тис. грн, а видатки на закупівлю озброєння – удвічі.

Документ зокрема пропонує перерозподілити на армію частину грошей виділених на утримання автодоріг державного значення (17 з 58 млрд грн), ремонт і утримання автодоріг місцевого значення (10 з 24 млрд грн). При цьому зменшені видатки на автодороги відповідатимуть рівню 2019 року.

Також на оборону пропонується віддати 23 млрд грн, наданих Україні у 2021 році від МВФ у межах програми спеціальних прав запозичень.

Крім цього, проєкт зобов’язує уряд виділити з резервного фонду Державного бюджету 300 млн грн на потреби організації територіальної оборони.

Автори проєкту звертають увагу, що виділені чинним бюджетом на потреби Міноборони 133,5 млрд грн становлять лише близько 60% від того, що просило оборонне відомство на 2022 рік.

Раніше поданий "Євросолідарністю" законопроєкт підтримали всі фракції демократичної опозиції, крім монобільшості.