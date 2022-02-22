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Виділення 50 млрд грн на ЗСУ погодили голови фракцій зі спікером, – Герасимов

Нардеп сподівається на ухвалення законопроєкту вже сьогодні ввечері.

Виділення 50 млрд грн на ЗСУ погодили голови фракцій зі спікером, – Герасимов
Артур Герасимов

Глави фракцій зі спікером ВР Русланом Стефанчуком погодили ухвалення законопроєкту, який передбачає збільшення фінансування української армії в умовах можливої агресії Росії. Йдеться про виділення 50 млрд гривень на потреби ЗСУ.

Про це в кулуарах парламенту заявив журналістам один із авторів законопроєкту №6542 про про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" народний депутат Артур Герасимов (фракція "Євросолідарність").

Він подякував кожному депутатові, який сьогодні підтримав внесення законопроєкту у порядок денний Ради.

Крім того, сьогодні ухвалено рішення про термінову зустріч керівників фракцій і груп за участю урядовців, зокрема міністра фінансів Сергія Марченка, для узгодження позицій по цьому закону.

Після зустрічі відбудеться термінове засідання бюджетного комітету із завданням одразу готувати закон для ухвалення в цілому.

"Щиро сподіваюся, що сьогодні український парламент підтримає українські Збройні Сили й ухвалить законопроєкт про виділення додаткових грошей на армію", – заявив Артур Герасимов.

Нардеп привітав об’єднання парламенту навколо фінансування збройних сил і висловив сподівання, що вже ввечері закон буде ухвалено.

Депутати від "Європейської Солідарності" 24 січня подали законопроєкт №6542 про перерозподіл 50 млрд грн у бюджеті на користь Міністерства оборони, що дозволить збільшити зарплати військових до 40 тис. грн, а видатки на закупівлю озброєння – удвічі.

Документ зокрема пропонує перерозподілити на армію частину грошей виділених на утримання автодоріг державного значення (17 з 58 млрд грн), ремонт і утримання автодоріг місцевого значення (10 з 24 млрд грн). При цьому зменшені видатки на автодороги відповідатимуть рівню 2019 року. 

Також на оборону пропонується віддати 23 млрд грн, наданих Україні у 2021 році від МВФ у межах програми спеціальних прав запозичень. 

Крім цього, проєкт зобов’язує уряд виділити з резервного фонду Державного бюджету 300 млн грн на потреби організації територіальної оборони. 

Автори проєкту звертають увагу, що виділені чинним бюджетом на потреби Міноборони 133,5 млрд грн становлять лише близько 60% від того, що просило оборонне відомство на 2022 рік.

Раніше поданий "Євросолідарністю" законопроєкт підтримали всі фракції демократичної опозиції, крім монобільшості.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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