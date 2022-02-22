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Порошенко вимагає збільшити видатки на ЗСУ та тероборону

А також прийняти закон про колаборантів.

Порошенко вимагає збільшити видатки на ЗСУ та тероборону
Фото: пресслужба партії "Європейська Солідарність"

Експрезидент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав владу негайно збільшити фінансування Збройних Сил України та територіальної оборони, а також ухвалити закони про відповідальність за колабораціонізм.

«Після вчорашньої заяви Путіна і офіційного введення військ на окуповані українські території світ став іншим. Ми як український парламент не можемо продовжувати таке життя, як було до цього. Азартні ігри, реклама електронних цигарок, примусове годування засуджених, статистичні зміни, купа інших законів ще вчора неадекватна влада пропонувала нам, Верховній Раді України», – нагадав Порошенко.

Він зазначив, що введення військ в ОРДЛО - лише початок, і парламент має прийняти закони, необхідні для оборони.

«Годинний припадок параної у Путіна ні в кого не залишив сумнівів, що на карті він не бачить місця ні для України, ні для українців. Тому ми вимагаємо, щоб наш законопроєкт 6542 про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії, про доукомплектацію українських бойових підрозділів, про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони був негайно поставлений і проголосований. Це наш з вами святий обов’язок перед українським народом», – наголосив Порошенко.

«Зверніть увагу і на інформаційну безпеку. Поставте наш законопроєкт про колаборантів і відповідальність. Розгляд всіх оборонних питань – це наш обов’язок. І запросіть Зеленського до Верховної Ради», – резюмував експрезидент.

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