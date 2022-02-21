ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
Бойовики обстрілюють місто Щастя, зупинено роботу Луганської ТЕС (оновлено)
Бойовики обстрілюють місто Щастя, зупинено роботу Луганської ТЕС (оновлено)
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
ГоловнаСвіт

Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська

Про це йдеться у відповідних указах президента РФ.

Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін розпорядився ввести російські війська в окуповані райони Донецької та Луганської областей, визнані напередодні Москвою незалежними "республіками".

Про це йдеться у відповідних указах президента РФ.

"Міністерству оборони РФ забезпечити до укладення договору (про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу - ред.), названого в пункті 3 цього указу, здійснення збройними силами РФ на території ДНР функцій з підтримання миру", - йдеться в указі.

Аналогічне формулювання міститься в указі, який стосується тертиорії так званої "ЛНР".

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також