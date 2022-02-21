Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська

Про це йдеться у відповідних указах президента РФ.

Президент Росії Володимир Путін розпорядився ввести російські війська в окуповані райони Донецької та Луганської областей, визнані напередодні Москвою незалежними "республіками".

Про це йдеться у відповідних указах президента РФ.

"Міністерству оборони РФ забезпечити до укладення договору (про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу - ред.), названого в пункті 3 цього указу, здійснення збройними силами РФ на території ДНР функцій з підтримання миру", - йдеться в указі.

Аналогічне формулювання міститься в указі, який стосується тертиорії так званої "ЛНР".

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.