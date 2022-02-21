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США запровадять нові санкції щодо Росії через визнання "ЛДНР"

Сполучені Штати також заборонять торгівлю та інвестиції у ці регіони.

США запровадять нові санкції щодо Росії через визнання "ЛДНР"
Фото: wall.alphacoders.com

США незабаром оголосять про додаткові санкції, пов'язані з визнанням Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей незалежними "республіками". Сполучені Штати також заборонять торгівлю та інвестиції у ці регіони.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті Білого дому.

"Ми очікували на такий крок з боку Росії і готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в так звані регіони "ДНР" і "ЛНР" в Україні", - йдеться у заяві офіційного представника Білого дому Джейн Псакі. 

У заяві наголошується, що указ дасть можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила вести діяльність в цих районах України.

"Державний департамент і міністерство фінансів найближчим часом отримають додаткові відомості. Також незабаром ми оголосимо про додаткові заходи, пов’язані з сьогоднішнім кричущим порушенням міжнародних зобов’язань Росії", - сказано у заяві.

Псакі зауважила, що ці заходи є окремими від швидких і суворих економічних заходів, які США готують у координації з союзниками та партнерами на випадок російського вторгнення в Україну, і будуть доповнювати їх.

"Ми продовжуємо тісно консультуватися з союзниками та партнерами, у тому числі з Україною, щодо подальших кроків та поточної ескалації Росії вздовж кордону з Україною", - сказано у заяві.

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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