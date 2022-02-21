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​Брюссель ініціюватиме запровадження санкцій щодо Росії в разі визнання "ЛДНР", - Боррель

Країни ЄС єдиним фронтом відреагують на дії Москви.

​Брюссель ініціюватиме запровадження санкцій щодо Росії в разі визнання "ЛДНР", - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Брюссель пропонуватиме Раді ЄС запровадити санкції щодо Росії в разі ухвалення нею рішення щодо визнання незалежності терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" незалежними республіками. Країни ЄС єдиним фронтом відреагують на дії Москви, заявив Верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель

Він зазначив, що глави 27 країн ЄС засудили обстріли та провокації з боку бойовиків та спроби РФ створити приводи для повномасштабного вторгнення в Україну.

"Ми засудили нарощування російських сил біля кордонів України, провокації та обстріли сепаратистів, яких підтримує Росія, а також дії та інформаційні маніпуляції, спрямовані на створення приводу для воєнної ескалації в Україні", - сказав Боррель.

Він також зазначив, що ЄС відправить в Україну експертів з кібербезпеки та забезпечить підготовку армії.

Боррель також застеріг Олександра Лукашенка від участі у російській авантюрі. Вінзазначив, що Білорусь втратить суверенітет, якщо її територія буде використана для вторгнення в Україну. Крім того, проти Мінська запровадять нові санкції.

Минулого тижня Жозеп Боррель після неформального обговорення лідерами ЄС ситуації щодо нарощування російських військових сил навколо України заявив, що всі країни-члени Євросоюзу готові підтримати санкції проти Росії. Він сказав - навіть з огляду на те, що ці санкції країни Євросоюзу мають ухвалювати одноголосно, Рада ЄС їх підтримає.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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