ЄС засудив обстріл дитячого садка у Станиці Луганській

ЄС закликає негайно припинити триваючу ескалацію насильства та вітає Україну за її постійну стриманість.

Європейський Союз рішуче засуджує повідомлення про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській, заявив Верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель.

Відповідну заяву оприлюднила дипломатична служба ЄС.

"Європейський Союз рішуче засуджує обстріл дитячого садка в Станиці Луганській, про який повідомлялося. Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Європейський Союз закликає негайно припинити триваючу ескалацію насильства та вітає Україну за її постійну стриманість, наголошується у документі.

Нагадаємо, сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли населенний пункт Станиця Луганська. Пошкоджено кілька будівель, у тому числі – дитячий садок. Постраждали троє цивільних, які перебували у приміщенні.