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Токаєв запропонував не спішити з переходом казахської мови з кирилиці на латиницю

"Не можна поспішати в таких питаннях, як мовна політика, адже це дуже чутлива тема".

Токаєв запропонував не спішити з переходом казахської мови з кирилиці на латиницю
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Фото: EPA/UPG

У Казахстані потрібно провести мовну реформу, але не можна поспішати з переходом на латиницю.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю телеканалу Qazaqstan.

"До цього питання слід підійти з усією серйозністю. Необхідна ретельна експертиза. Не можна поспішати в таких питаннях, як мовна політика, адже це дуже чутлива тема", - наводить слова Токаєва "Коммерсант".

Президент Казахстану наголосив, що справа не у реформах, а у важливості зберегти казахську мову.

Казахська мова є державною після здобуття незалежності у 1991 році. Під час останнього перепису населення в 2009 році лише 62% населення сказали, що вільно володіють як письмовою, так і усною казахською мовою. Російську мову визнано в Казахстані офіційною мовою.

Казахська мова, яка належить до тюркської групи, використовувала арабський алфавіт до 1920-х років, коли Радянський Союз перевів її на латиницю, яка у 1940 році була замінена кирилицею на основі російського алфавіту.

Перехід на латиницю в Казахстані почали обговорювати ще у 2007 році за ініціативи президента.

У 2017 році колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв доручив своїй адміністрації підготувати документи для перекладу казахської мови на латинський алфавіт з кирилиці.

Перехід на латиницю планувалося завершити до 2025 року. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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