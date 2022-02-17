МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
Жодної фінляндизації не буде
Жодної фінляндизації не буде
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
ГоловнаСвіт

Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну

"Путін все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир", - зазначили в британському міністерстві.

Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Великобританії опублікувало карту, на якій показало можливі напрями вторгнення російських військ в Україну.

Мапу розмістили на офіційному Twitter-акаунті британського міністерства.

Фото: Міноборони Великобританії
 

"Він (Путін - Ред.) все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир", - йдеться в повідомленні міноборони Великобританії.

Нагадаємо, сьогодні Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на Радбезі ООН, що "далі планується напад – російські бомби та ракети полетять проти України".

Під час зустрічі з журналістами Президент США Джо Байден сказав, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська Російської Федерації готові напасти у найближчі кілька днів.

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало відповідь Росії для США щодо так званих гарантій безпеки. У документі зазначили - якщо США виявляться не готовими домовитися про юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, "Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також