Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну

"Путін все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир", - зазначили в британському міністерстві.

Міністерство оборони Великобританії опублікувало карту, на якій показало можливі напрями вторгнення російських військ в Україну.

Мапу розмістили на офіційному Twitter-акаунті британського міністерства.

Фото: Міноборони Великобританії

"Він (Путін - Ред.) все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир", - йдеться в повідомленні міноборони Великобританії.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022

Нагадаємо, сьогодні Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на Радбезі ООН, що "далі планується напад – російські бомби та ракети полетять проти України".

Під час зустрічі з журналістами Президент США Джо Байден сказав, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська Російської Федерації готові напасти у найближчі кілька днів.

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало відповідь Росії для США щодо так званих гарантій безпеки. У документі зазначили - якщо США виявляться не готовими домовитися про юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, "Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".