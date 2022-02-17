Блінкен на Радбезі ООН: "Далі планується напад – російські бомби та ракети полетять проти України"

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що Росія повинна відвести війська від українського кордону і сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН щодо кризи довкола України.

"Нехай уряд Росії скаже всьому світу, що не вторгатиметься в Україну і відведе свої війська від її кордонів, щоб підтвердити це. І хай дипломати сядуть за стіл", – сказав держсекретар США.

Блінкен повторив заяву президента Байдена про те, що загроза вторгнення РФ в Україну зараз дуже висока.

"Росія каже, що вона відводить ці війська. Ми не бачимо цього. Наша інформація чітко засвідчує, що ці війська, включаючи літаки, кораблі, готуються до початку атаки на Україну найближчими днями", – заявив Блінкен.

За словами держсекретаря США, Кремль планує створити привід для нападу. Це може бути насильницька подія в Україні або кричуще звинувачення українського уряду.

Як зазначив американський високопосадовець, наразі не відомо, що це буде.

"Це може бути сфабрикований, так би мовити, теракт у Росії або будуть виявлені масові поховання. Це може бути інсценований удар БПЛА по цивільних або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може назвати цю подію етнічною чисткою або геноцидом", – сказав Блінкен.

У відповідь на сфабриковану Росією провокацію найвищі представники російського уряду можуть скликати термінове засідання задля вирішення так званої кризи. Влада РФ виступатиме із заявами про те, що Росія має реагувати та захищати російських громадян та етнічних росіян в Україні.

"Далі планується напад – російські бомби та ракети полетять проти України, почнуться кібератаки, буде заблоковано ключові українські установи. Після цього російські танки та солдати рушать до ключових об'єктів, які вже було намічено та нанесено на карту. Ми вважаємо, що ці об'єкти включають столицю, Київ, місто, де мешкає 2 млн 800 тис. людей", – сказав держсекретар США.

І це не все, що Росія має намір зробити проти України.

"Ми знаємо, що РФ має намір нападати на конкретні групи українців", – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, окупанти різко збільшили кількість порушень припинення вогню на Донбасі. Зокрема вони обстріляли цивільну інфраструктуру. Станом на 15:00 було зафіксовано понад 40 обстрілів.

Сепаратисти звинуватили в обстрілах українських військових.

Прем’єр Британії Борис Джонсон назвав обстріли окупантами дитсадка в Станиці Луганській операцією "під чужим прапором". Політик не виключає, що таких провокацій може стати більше впродовж наступних кількох днів.