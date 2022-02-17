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Депутати Київради підписали контракти на вступ до тероборони прямо в кулуарах сесійної зали

Кличко закликав депутатів активніше вступати до лав тероборони.

Депутати Київради підписали контракти на вступ до тероборони прямо в кулуарах сесійної зали
Фото: kmr.gov.ua

Сьогодні в Київраді для міських депутатів було організовано вступ усіх охочих до Територіальної оборони міста Києва. Запис вели працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА. Представники депутатського корпусу підписували контракти прямо в кулуарах сесійної зали Київради, повідомляє сайт КМДА.

На початку пленарного засідання мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради вступати до бригади територіальної оборони столиці.

«Я звертаюся до депутатів Київради! Ми з вами ухвалюємо рішення, важливі для безпеки та оборони міста. Але також ми повинні показувати своїм прикладом, що готові – всі разом пліч-о-пліч захищати нашу столицю, якщо настане критичний момент. Закликаю всіх депутатів вступити до лав територіальної оборони Києва. Покажіть киянам, що готові їх захищати!» – наголосив Кличко.

Одними з перших контракти уклали депутати Дмитро Білоцерковець, Олеся Зубрицька, Олександр Гончаров, Богдан Чорній та Михайло Іщенко з «УДАРу Віталія Кличка», Григорій Маленко та Тарас Козак з «Голосу», Андрій Вітренко та Михайло Присяжнюк зі «Слуги народу» та інші.

Як повідомлялося, у Києві започатковано механізм спрощеного оформлення резервістів за принципом «єдиного вікна». Також створено гарячу лінію 063-651-44-46, куди можна телефонувати з питань запису до тероборони. «УДАР Віталія Кличка» звернувся до керівництва держави максимально спростити процедуру вступу до територіальної оборони по всій країні за прикладом Києва.

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