На планшети нардепів вже встановлюють модулі для онлайн-голосування, - Рудик

На планшети депутатів Верховної Ради вже встановлюють спеціальне програмне забеспечення для дистанційного голосування.

Про це повідомила голова партії "Голос" Кіра Рудик, передає кореспондент LB.ua.

"Їх (планшети, - ред) не забирають, а просять принести для зміни програмного забеспечення, на такий "апгрейд. Після цього з'являється модуль для онлайн-голосування, який встановлюють без закону... і взагалі без попередження. Вони чітко готуються прийняти зміни до законодавства для запровадження онлайн-голосування, для того, щоб дозволити своїм депутатам голосувати віддалено і контролювати те, що буде проголосовано", - зазначила Рудик.

"Ми прекрасно розуміємо, яка це "скринька Пандори". Ми також прекрасно розуміємо, що це робиться зараз, тому що в них ("Слуг народу", - ред.) уже немає 226 голосів. Тому вони намагатимуться зробити так, щоб або планшет "проголосував", або зробити так, щоб люди які... поїхали з країни і не повертаються, все одно виконували свій "обов'язок"", - пояснила депутатка.

Рудик розповіла, що свій планшет вона також віддавала на "перепрошивку" і отримала його вже з таким модулем для голосування.

Вона також зазначила, що депутати планують прийняти відповідну правку до законодавства вже найближчим часом.

"За моєю інформацією, таку правку намагатимуться внести до законопроєкту, який не пов'язаний із жодним онлайн-голосуванням. Для того, щоб в залі депутати "випадково" за нього проголосували", - сказала Рудик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 14 лютого поставив депутатам завдання змінити законодавство для запровадження процедури дистанційного голосування у Верховній Раді.

У "Слузі" обіцяють реалізувати цю ініціативу, хоч і кажуть про ризики можливих кібератак і силового тиску на обранців.

В опозиції виступають категорично проти переведення Ради на дистанційку, називаючи її порушенням норм Конституції про обов’язкове особисте голосування в стінах парламенту. Так, депутат фракції "Батьківщина", юрист Сергій Власенко наголосив, що Конституційний суд вже давно дав свій висновок щодо голосування - воно має відбуватися "у визначеному місці в визначений час". Він також запитав, де взяти гарантії, що депутат голосуватиме "не під дулом автомата"?.

"Чим зараз мотивують це онлайн-голосування? Якщо Путін нападе, не буде зв'язку і так далі... Послухайте, якщо не буде зв'язку, як ви збираєтесь голосувати онлайн? Це по-перше. По-друге, де гарантія, що депутат зможе фізично дістатися до гаджета? Де гарантія, що депутат не буде голосувати під дулом автомата?... Це все виглядає абсурдним, як і більшість рішень влади у цей складний час", - додав Власенко.