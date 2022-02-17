Україні потрібні глобальні надійні гарантії безпеки, – Єрмак

Голова Офісу президента наголосив, що Україна є мирною державою, але вона рішуче обстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.

Президент України Володимир Зеленський провів День Єднання в двох регіонах – на Рівненщині та Донеччині.

У Рівненській області він перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів ЗСУ та інших сил безпеки й оборони в межах командно-штабних навчань "Заметіль-2022". Про це повідомив у Facebook голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зразки сучасних озброєнь, передані Україні іноземними партнерами, без сумніву, є ефективними. Протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger та багато іншого. Вдячні нашим військовим за високий рівень професіоналізму, майстерності, вмілі та злагоджені дії. Ми впевнені – Україна під надійним захистом своєї армії", – написав він.

На Донеччині Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації та готовності до відбиття будь-якої агресії. Також обговорили посилення впливу українських ЗМІ серед мешканців Донбасу.

"У Маріуполі Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та правоохоронцями, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України... З нами – найбільша коаліція партнерів за весь час незалежності. Ось цим шляхом ми й продовжимо йти. Спокійно, впевнено, разом. Разом ми дуже потужні. Потужні у прагненнях та рішучості досягти своєї мети. Ми однаково хочемо жити у своїй великій вільній країні. Країні, яку поважають у світі. Країні, з якою прагнуть співпрацювати. Україна – мирна держава, але вона рішуче обстоює свій суверенітет і територіальну цілісність, свій спосіб життя. Їй потрібні глобальні надійні гарантії безпеки. Не на сьогодні, не на один день, не на місяць. І наша держава продовжує активно боротися за них", – підсумував Єрмак.

Нагадаємо, 16 лютого західна преса з посиланням на анонімні джерела в розвідці неодноразово називала днем нового вторгнення в Україну. При цьому Пентагон ці дані не підтверджував.

На тлі "призначення" журналістами дат наступу Росії Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання – у цей день підняли державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України. Протягом дня на українських телеканалах також проходив марафон UAРазом.