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Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Фото: Пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України.

Відповідний указ №59/2022 опублікований на сайті глави держави.

"Президент України вніс зміни до указу від 29 жовтня 2012 року № 618 "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України" (зі змінами, внесеними указами від 6 червня 2014 року № 502 та від 18 травня 2015 року № 274)", - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Військовий резерв – компонент у Збройних силах України або інших військових формуваннях, що складається з резервістів і є запасом людських ресурсів. На особливий період до складу військового резерву, в обов'язковому порядку, зараховують усіх військовослужбовців, звільнених зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації.

До військових звань резервістів додається слово "резерву".

16 лютого український музикант, екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський повідомив, що підписав контракт на проходження військової служби в резерві Збройних сил України. Днем раніше стало відомо, що вступити до лав територіальної оборони ЗСУ вирішили учасники українського гурту "Антитіла".

2 лютого до лав тероборони Києва долучився колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко.

Учасниками столичної тероборони є також член політради партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко та народний депутат VIII скликання Єгор Соболєв.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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