Президент також оглянув зразки озброєнь, які передали Україні іноземні партнери.

Фото: president.gov.ua

Під час робочої поїздки до Рівненської області президент Володимир Зеленський перевірив перебіг тактичних навчань підрозділів Збройних сил Україн та інших сил безпеки й оборони в межах командно-штабних навчань "Заметіль-2022".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президиента.

Зеленський оглянув зразки озброєнь, які передали Україні іноземні партнери. Зокрема, - протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger тощо.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Під час навчань сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали ведення бойових дій у прикордонній смузі зі зриву організованого висування умовного противника та його знищення.

Підрозділи здійснювали вогневе ураження техніки та особового складу ворога під час його висування, розгортання та наступальних дій.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

У навчальному бою військові активно застосовували бойову авіацію, вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси, серед іншого Bayraktar ТВ2, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва "Стугна-П", "Корсар" та надані нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

"Військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії під час здійснення маневру підрозділів та проведення контратак для завдання максимального вогневого ураження умовному противнику", - йдеться в повідомленні.

Фото: president.gov.ua

Президент також ознайомився з роботою оперативного складу на командному пункті механізованої бригади, де відзначив високий рівень підготовки військовослужбовців. Зеленський подякував особовому складу, який бере участь у навчаннях, за високий рівень професіоналізму, майстерності, вмілі та злагоджені дії, продемонстровані під час виконання навчально-бойових завдань.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, 8 лютого Збройні сили України почали командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупуваннями військ під час ведення бойових дій. Навчання триватимуть протягом лютого у визначених районах на всій території країни.