У Криму фрілансера "Радіо Свобода" Єсипенка засудили до 6 років колонії

Підконтрольний окупаційній владі Сімферопольський районний суд засудив фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка до шести років ув'язнення в колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Єсипенко звинувачують у придбанні та зберіганні вибухівки - гранати, до якої він, за версією слідства, прикріпив розтяжку та возив із собою у машині.

Журналіст свою провину заперечує та стверджує, що гранату йому підкинули під час обшуку співробітники ФСБ. Він ткож заявляв, що після затримання його катували, домагаючись свідчень.

Зазначимо, що обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років колонії.

Сьогоднішнє засідання пройшло без участі слухачів у зв'язку з обмежувальними заходами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Біля будівлі було кілька співробітників поліції.

Нагадаємо, Єсипенка затримализатримала 10 березня 2021 року після висвітлення заходу, присвяченого річниці смерті Тараса Шевченка в тимчасово окупованому Сімферополі. Йогопідозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А.", а також виготовленні саморобного вибухового пристрою.

Після затримання журналіст розповідав, що його катували струмом у СІЗО.

У червні 2021 року тимчасова повірена у справах США в Місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Кортні Остріан заявила, що США закликали Росію до негайного звільнення Єсипенка.