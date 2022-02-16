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Президент України розширив санкції проти Гужви та Шарія

Провайдерам дозволили блокувати їхні сайти і сторінки в соцмережах. 

Президент України розширив санкції проти Гужви та Шарія
Фото: Пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого своїм указом розширив санкції проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви, повідомляє "Українська правда".

Провайдери можуть блокувати сайти і сторінки в соцмережах підозрюваного у держзраді блогера Шарія та головного редактора видання "Страна" Гужви.

У перелік вебресурсів і сторінок Шарія внесли:

  • sharij.net, 
  • sharij.online, 
  • sharij.com.ua, 
  • інші сайти, які забезпечують доступ до порталу Шарий.net, 
  • www.facebook.com/bondarenkoolyaa, 
  • www.facebook.com/sharij.official, 
  • twitter.com/sharijnet, 
  • t.me/OlgaSharij.

Провайдери блокуватимуть в Україні такі сайти "Страни" Гужви:

  • strana.ua, 
  • strana.news, 
  • strana.one, 
  • strana.digital, 
  • strana.today, 
  • інші веб-ресурси/сервіси, які забезпечують доступ до порталу Cтрана.ua, 
  • сторінки видання у Фейсбуці, Телеграмі, Вконтакті та на "Однокласниках".

Нагадаємо, РНБО 20 серпня 2021 року ввела санкції проти нардепа Деркача, Шарія, Гужви та його видання "Страна". Обмежувальні заходи поширили на пов'язані юридичні особи.

21 серпня того ж року Президент Володимир Зеленський надав рішенню РНБО чинності, підписавши відповідні укази.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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