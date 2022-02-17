Нардепи проголосували за встановлення наступного тижня пленарним

Верховна Рада ухвалила постанову про зміну календарного плану сесії, чим встановила наступний тиждень пленарним, а не для роботи в комітетах.

Пропозицію глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамія підтримали 320 народні депутати.

Арахамія зазначив, що робота в пленарному режимі дасть сигнал українцям, що парламент не збирається виїжджати за кордон на тлі поширення інформації про можливе нове вторгнення.

"В умовах несприятливої безпекової ситуації довкола України та нагнітання безпосередньої військової загрози України, а також погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, пов’язаною із зростанням захворюваності на COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, виникає потреба оперативного реагування Верховної Ради України на виклики національній безпеці України. З метою підвищення відповідальності держави за стан національної безпеки України, пропонується внести зміни до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, зробивши тиждень з 21 по 25 лютого – пленарним тижнем, а тиждень з 28 лютого по 4 березня – тижнем роботи з виборцями", – зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, цю постанову Арахамія зареєстрував учора. Крім цього, в парламенті цього тижня збиралися провести позачергове засідання стосовно стану справ проти народних депутатів. З цією ініціативою виступив Арахамія після того, як УП оприлюднила відео із народним депутатом Олександром Трухіним. На засіданні хочуть заслухати керівництво МВС та ДБР, але мова має йти не тільки про Трухіна, а й про інших парламентарів, зокрема – Петра Порошенка.

Відео з Трухіним було зняте поліцейськими, які прибули на місце аварії за участі депутата в серпні 2021. Там зафільмовано, як парламентар натякає на винагороду поліцейським, якщо вони дадуть йому "тихенько піти до лісу".

За словами співрозмовників LB у керівництві фракції СН, позачергове планувалося на середу-четвер. Необхідні підписи для його скликання зібрані. Однак голова партії СН Олена Шуляк заявила, що може бути інше позачергове засідання, з більш термінових питань.