Сьогодні українська армія підготовлена набагато краще, ніж будь-коли раніше, – Єрмак

Голова Офісу президента зазначив, що держава, попри свою миролюбність, готова битися за своє життя.

Україна, попри свою миролюбність, готова битися за своє життя. Її державність народжувалася у випробуваннях, мільйони українців століттями мріяли про волю та можливість самим визначати власну долю. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у колонці для LB з нагоди Дня Єднання.

"Чим вирізняються успішні люди та успішні країни? Вони завжди чітко розуміють, чого прагнуть. Обирають мету й разом планують кроки для її досягнення. Тому ми продовжуємо будувати сильну Україну, яку поважають та з інтересами якої рахуються в усьому світі. Наш вибір – єднання не у словах, а у діях. Український народ – єдина потужна сила у цей складний час для країни", – вважає він.

Єрмак додав, що нині країна перебуває під величезним тиском, але вона незламна і навчилася тиснути у відповідь та відстоювати власну позицію.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. Щоденно працюємо, щоб цю готовність підвищити. За минулий рік кардинально посилилась підтримка з боку наших міжнародних партнерів. І останніми тижнями вони безпрецедентно збільшили допомогу задля посилення Збройних сил України. Дії наших міжнародних партнерів є безцінними у зміцненні оборонних спроможностей України. Тож сьогодні українська армія підготовлена набагато краще, ніж будь-коли раніше", – підкреслив він.

Голова Офісу президента підкреслив, що держава системно працює над зміцненням енергетичної, продовольчої та фінансової безпеки, посилює заходи з захисту критичної інфраструктури.

"Працюємо над впровадженням вже ухвалених рішень щодо стимулювання економіки та над новими заходами підтримки наших підприємств та українських громадян. Постійно координуємо дії з іноземними колегами. Ми працюємо як єдиний механізм. Очевидно, що сьогодні нам потрібні надійні міжнародні гарантії безпеки. Не лише на сьогодні, не тільки тепер. Підкреслюю: Україна бореться за довгострокові гарантії безпеки, аби українські громадяни могли з упевненістю дивитися у завтрашній день", – зауважив Андрій Єрмак.