62,5% українців не вірять у ймовірність повномасштабного нападу РФ, - дослідження

Інститут Горшеніна з 2 по 14 лютого провів всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Україна на тлі загроз», в ході якого вивчалась думка громадян щодо можливості військового вторгнення Росії в Україну, дій української влади та західних партнерів у цій ситуації, змін в українській армії протягом останнього часу, а також щодо низки інших актуальних суспільно-політичних тем.

Переважна більшість українців (71,7%) вважає, що боєздатність української армії за останні декілька років покращилася. При цьому майже половина опитаних – 47,4% обрали відповідь «скоріше покращилася», а майже чверть (24,3%) – точно покращилася.

Лише 16,3% вважають, що боєздатність вітчизняної армії за останні декілька років погіршилася (11,6% - «скоріше погіршилася», 4,7% - «точно погіршилася»).

Більшість громадян (71,3%) довіряє українській армії. З них обрали відповідь «точно довіряю» 36,1%, «скоріше довіряю» - 35,2%. При цьому 20,3% респондентів заявили, що не довіряють українській армії (13,6% - «скоріше не довіряю, 6,7% - «точно не довіряю»).

Більша частина українців (62,5%) вважає, що повномасштабне вторгнення російської армії в Україну найближчим часом не відбудеться.

З них 33,3% опитаних вважають, що вторгнення російської армії скоріше не відбудеться, а 29,2% вважають, що «точно ні».

При цьому 20,4% висловили думку, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбудеться (16,0% - «скоріше так», 4,4% - «точно так»).

Більшість громадян (53,4%) вважає, що українська армія зможе захистити нашу країну у випадку розширення військової агресії з боку Росії.

33,4% висловили думку, що у випадку посилення військової агресії армія нашу країну захистити не зможе (19,9% - «скоріше ні», 13,5% - «точно ні»).

Майже кожний другий українець (46,9%) позитивно оцінює дипломатичні зусилля української влади, спрямовані на запобігання повномасштабного російського вторгнення в Україну.

При цьому негативно оцінюють дипломатичні зусилля української влади, спрямовані на запобігання повномасштабного російського вторгнення в Україну – 39,8% громадян (23,4% - «скоріше негативно», 16,4% - «точно негативно»).

Понад половина громадян (52,9%) позитивно оцінюють зусилля української влади щодо посилення обороноздатності країни. З них 37,6% обрали альтернативу «скоріше позитивно», а 15,3% - «точно позитивно». Близько третини опитаних (33,2%) негативно оцінюють зусилля влади щодо посилення обороноздатності України (22,9% - «скоріше негативно», 10,3% - «точно негативно».

Опитування проводилося з 2 по 14 лютого 2022 методом особистих інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондентів.

Усього було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України (без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь) за квотами: регіон і місце проживання, тип населеного пункту, стать і вік респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.