Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ

Сьогодні окупанти здійснили понад 40 обстрілів, зокрема по закладах, де перебували діти.

Українська делегація звернулась до представника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі по Донбасу з проханням терміново скликати позачергові консультації робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ. Причиною названо численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку підтримуваних Росією незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє пресслужба української делегації у ТКГ.

Як наголосили в українській делегації, внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, снаряди влучили на двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал. Пошкоджено житлові будівлі та об’єкти інфрастуктури. Отримали поранення троє мирних жителів.

"Саме задля того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ексалації, ми пропонували і пропонуємо залучення представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню", – сказано в повідомленні.

Наголошується, що Україна готова до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, "адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі".