Україна рухається на шляху до членства в НАТО, але відстань до Альянсу не скорочується, – Зеленський

Україна обрала курс на членство в НАТО для своєї безпеки, і тривалий час рухається в цьому напрямку. Однак відставнь держави до Альянсу не скорочується.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ в Маріуполі на Донеччині, повідомили в Офісі президента.

"І це не філософське питання, а є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів", – сказав він.

Президент додав, що Росія використовує питання прагнення України до Північноатлантичного блоку як виправдання, чому її війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни "підігрують їм у цьому".

"Але не потрібно перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія", – наголосив Глава держави.

Президент відзначив, що геополітичний курс України закріплений у нашій Конституції, і це дійсно є вибором українського народу. Він підкреслив, що на сьогодні можливість винесення питання НАТО на референдум не розглядається.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін цього тижня заявив, що Росія хоче вирішити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО, тепер, під час переговорного процесу. Обіцянка не приймати Україну до Альянсу Росію не влаштовує.

При цьому канлцер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з Путіним сказав, що зараз питання членства України в НАТО "не є актуальним".

Вимога юридично гарантувати, що Україна ніколи не стане членом блоку, прописана в російському ультиматумі до НАТО. Альянс це відкидає і каже, що не Росії вирішувати, кого брати чи не брати до блоку.