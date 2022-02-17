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71,7% українців вважають, що боєздатність української армії за останні роки покращилась – дослідження Інституту Горшеніна

Експертно-аналітичний центр «Інститут Горшеніна» з 2 по 14 лютого провів всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Україна на тлі загроз», протягом якого громадяни висловлювали свою думку про можливість військового вторгнення Росії в Україну, дії української влади та західних партнерів у цій ситуації, зміни в українській армії протягом останнього часу, а також про низку інших актуальних суспільно-політичних тем.

Фото: Lb.ua

Переважна більшість українців (84,7%) пишається своїм громадянством. Відповідь «точно так» обрали 62,5% респондентів, «скоріше так» - 22,2%. При цьому лише кожен десятий респондент (10,7%) відзначив, що не пишається українським громадянством. Відповідь «скоріше ні» дали 7,5%, «точно ні» - 3,2% опитаних.

Понад половина громадян (53,1%) вважають добрим теперішній стан української армії. При цьому близько третини українців (32,2%) вважають його поганим.

Переважна більшість українців (71,7%) вважає, що боєздатність української армії за останні декілька років покращилася. При цьому майже половина опитаних 47,4% обрали відповідь «скоріше покращилася», а майже чверть (24,3%) – «точно покращилася».

Лише 16,3% вважають, що боєздатність вітчизняної армії за останні декілька років погіршилася (11,6% - «скоріше погіршилася», 4,7% - «точно погіршилася»).

Більшість громадян (71,3%) довіряє українській армії. З них обрали відповідь «точно довіряю» 36,1%, «скоріше довіряю» - 35,2%.

20,3% респондентів заявили, що не довіряють українській армії (13,6% - «скоріше не довіряю», 6,7% - «точно не довіряю»).

Більша частина українців (62,5%) вважає, що повномасштабне вторгнення російської армії в Україну найближчим часом не відбудеться.

З них 33,3% опитаних вважають, що вторгнення російської армії скоріше не відбудеться, а 29,2% вважають, що «точно ні».

При цьому 20,4% висловили думку, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбудеться (16,0% - «скоріше так», 4,4% - «точно так»).

Більшість громадян (53,4%) вважає, що українська армія зможе захистити нашу країну в разі розширення військової агресії з боку Росії.

 

33,4% висловили думку, що в разі посилення військової агресії армія нашу країну захистити не зможе (19,9% - «скоріше ні», 13,5% - «точно ні»).

Майже кожен другий українець (46,9%) позитивно оцінює дипломатичні зусилля української влади, спрямовані на запобігання повномасштабному російському вторгненню в Україну. При цьому негативно їх оцінюють 39,8% громадян (23,4% - «скоріше негативно», 16,4% - «точно негативно»).

Понад половина громадян (52,9%) позитивно оцінюють зусилля української влади щодо посилення обороноздатності країни. З них 37,6% обрали альтернативу «скоріше позитивно», а 15,3% - «точно позитивно». Близько третини опитаних (33,2%) негативно оцінюють зусилля влади щодо посилення обороноздатності України (22,9% - «скоріше негативно», 10,3% - «точно негативно»).

 

Більшість громадян (53,4%) вважають, що Україні слід обрати напрямком інтеграції Європейський Союз. Лише 12,3% українців висловили думку, що країні слід обрати для інтеграції Митний союз.

При цьому понад чверть респондентів (26,5%) вважають, що напрямком інтеграції України не повинен бути ані ЄС, ані МС.

Якби сьогодні проводився референдум про вступ України в НАТО, більшість громадян (54,1%) проголосували б за інтеграцію в Альянс.

При цьому 27,9% проголосували б проти вступу в НАТО. Відмовилися від відповіді на це запитання або не змогли її обрати 11,0%, а 7,0% респондентів не голосували б на такому референдумі взагалі.

 

Опитування проводилося з 2 по 14 лютого 2022 методом особистих інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондентів.

Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь) за квотами: регіон і місце проживання, тип населеного пункту, стать і вік респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.

Інститут ГоршенінаІнститут Горшеніна
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