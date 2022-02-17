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Про справу нардепа Трухіна знають 79% українців, більшість вважають розслідування необʼєктивним, – КМІС

Найбільшу поінформованіть про справу Трухіна має електорат партії "Європейська солідарність". 

Про справу нардепа Трухіна знають 79% українців, більшість вважають розслідування необʼєктивним, – КМІС
Фото: предоставлено Александром Трухиным

Про справу проти народного депутата Олександра Трухіна, повʼязану з ДТП за його участі, знають 79% учасників опитування КМІС. Із них 31,5% вважають себе добре поінформованими.

Про це йдеться у соціологічному опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-13 лютого. 

"Водночас серед респондентів, які знають про справу, 64% вважають, що розслідування велося в основному необ’єктивно (вважають, що в основному об’єктивно – 13,5%, а ще 22,5% не визначилися із своєю думкою)", – йдеться в опитуванні. 

Респонденти, які вважають розслідування в основному необ’єктивним, в першу чергу вважають, що на розслідування намагалися вплинути окремі олігархи, з якими пов’язаний О. Трухін (33,5%) та керівництво партії "Слуга народу" (32%). Дещо менше респондентів говорили про В. Зеленського (21%) і керівництво МВС (20%). Про вплив керівництва ДБР говорять 12% респондентів, про звичайних співробітників правоохоронних органів – 9%.

Серед усіх респондентів 52% вважають, що у зв’язку із "справою О. Трухіна" керівник ДБР має піти у відставку.

Найбільшу поінформованіть про справу Трухіна має електорат партії "Європейська солідарність" – 91,6%. Із них 79,3% вважають розслідування необʼєктивним. 

Із електорату "Слуги народу" про справу знають 78,6%, 58% вважають хід слідства необʼєктивним. Трохи менше – 77,9% – обізнані про це виборці "Батьківщини".

Фото: КМІС

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що аварія за участі депутата трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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