Начальницю райуправління освіти у Києві підозрюють незаконному нарахуванні надбавок та підвищенні ставок зарплат

Начальницю управління освіти Дарницької райдержадміністрації Києва підозрюють у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Згідно із матеріалами слідства, начальниця прийняла рішення про нарахування та виплату на користь керівників окремих навчальних та позашкільних закладів Дарницького району непередбачених законом надбавок до посадового окладу.

Її також підозрюють у безпідставному підвищенні ставок заробітної плати за роботу в певних навчальних закладах.

“Як наслідок, вказаними діями державі завдано збитків на загальну суму понад 520 тис. грн, що підтверджується висновком судової економічної експертизи”, – зазначено у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу та відсторонення від посади.

“У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин вчинення злочину”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, ексдиректора департаменту соцполітики КМДА судитимуть за втрачені через службову недбалість субсидії. Йдеться про 1,9 млн гривень.