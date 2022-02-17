Зеленський попросив Італію допомогти організувати зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський попросив Італію допомогти в організації його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Прохання пролунало під час телефонної розмови глави української держави з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це Драгі розповів журналістам у Брюсселі 17 лютого.

Прем’єр Італії допустив, що найближчим часом відвідає Російську Федерацію і зустрінеться з Путіним.

"Нам потрібно тримати діалог максимально відкритим. Зеленський під час учорашньої телефонної розмови попросив про можливість поговорити з президентом Путіним і запитав, чи зможе Італія допомогти йому в цьому. Таке ж прохання було висловлене сьогодні в інших перемовинах. Очевидно, це буде непросто, але мета полягає в тому, щоб президент Путін і президент Зеленський сиділи за одним столом", – заявив Маріо Драгі, якого цитує італійське видання Вlogsicilia .

Прем’єр Італії переконаний, що єдність світової спільноти – це те, що найбільше вплинуло на Росію.

"Ми могли розколотися, тому що, наприклад, у НАТО дуже багато країн, а не лише те, що називають Заходом", – пояснив Драгі. "Ми не можемо відмовлятися від основоположних принципів Альянсу", – наголосив він.

Як повідомляли, 16 лютого президент Зеленський з прем'єром Італії обговорили активізацію "нормандського формату". Повідомлялося, що сторони приділили увагу підвищенню оборонної та фінансової стійкості України на тлі поточних викликів.

Зеленський запросив італійського прем'єра відвідати Україну в будь-який час.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність організувати в Туреччині зустріч Зеленського із Путіним.

Торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.